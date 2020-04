Preparare il futuro. La sfida di Ricostruire (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma. Un piano operativo per uscire in sicurezza dall'emergenza, riaprire e Ricostruire il paese, pur nella convivenza forzata con il virus, e un appello con cui più di quaranta accademici, professionisti e imprenditori – tra cui Giovanni Tria, Stefano Parisi, Raffaele Calabrò, Vito Gamberale, Mauri Leggi su ilfoglio (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma. Un piano operativo per uscire in sicurezza dall'emergenza, riaprire eil paese, pur nella convivenza forzata con il virus, e un appello con cui più di quaranta accademici, professionisti e imprenditori – tra cui Giovanni Tria, Stefano Parisi, Raffaele Calabrò, Vito Gamberale, Mauri

ItaliaViva : La politica non è inseguire solo i sondaggi. È prevedere, preparare, proporre. Noi non rinunceremo mai a ricordare… - MichelaRoi : RT @ilfoglio_it: Preparare il futuro. @s_parisi spiega, intervistato da @mariannarizzini, la sfida di Ricostruire: “Senza una visione d'ins… - ilfoglio_it : Preparare il futuro. @s_parisi spiega, intervistato da @mariannarizzini, la sfida di Ricostruire: “Senza una vision… - Ermetika_S : - ilGamberoRosso : “Ho settanta collaboratori in regola, come faccio a guardarli negli occhi e dire che non riapro?”. È Diego Vitaglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Preparare futuro Preparare il futuro. La sfida di Ricostruire Il Foglio Preparare il futuro. La sfida di Ricostruire

L'iniziativa, dice al Foglio Stefano Parisi, è nata “da un'enorme preoccupazione: quella dell'arrivare senza un piano strategico all'appuntamento con il futuro, in una situazione economica difficile: ...

Pistoia Basket, Sambugaro: «Lavoriamo per garantire un futuro a questa società»

«Michele ormai lo conosco bene e so quello che può dare. Ha ancora margini di crescita, specie sotto il piano della lettura della partita, mentre è molto migliorato – rispetto a Biella – nella ...

L'iniziativa, dice al Foglio Stefano Parisi, è nata “da un'enorme preoccupazione: quella dell'arrivare senza un piano strategico all'appuntamento con il futuro, in una situazione economica difficile: ...«Michele ormai lo conosco bene e so quello che può dare. Ha ancora margini di crescita, specie sotto il piano della lettura della partita, mentre è molto migliorato – rispetto a Biella – nella ...