Premier League, c’è l’accordo: «Termineremo il campionato» (Di venerdì 17 aprile 2020) La Premier League ha deciso: niente sospensione o annullamento, il campionato verrà concluso. Non ci sono ancora le date Si è concluso il meeting dei club inglesi. Una lunghissima riunione, naturalmente in conference call, iniziata questa mattina attorno alle 11.30 e conclusa solo pochi minuti fa. Secondo Sky Sport i club hanno trovato un accordo: sì alla conclusione della Premier League. La stagione non verrà quindi sospesa o annullata: si giocherà fino alla fine. La data, però, non è ancora decisa. Per questo bisognerà attendere le indicazioni del Governo inglese e non esisterà più il vincolo del 30 giugno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 La Premier League non cambia idea : le squadre vogliono finire il campionato

Pau Lopez via dalla Roma?/ Calciomercato - lo spagnolo piace in Premier League

Premier League : fine dei campionati entro il 30 giugno (Di venerdì 17 aprile 2020) Laha deciso: niente sospensione o annullamento, ilverrà concluso. Non ci sono ancora le date Si è concluso il meeting dei club inglesi. Una lunghissima riunione, naturalmente in conference call, iniziata questa mattina attorno alle 11.30 e conclusa solo pochi minuti fa. Secondo Sky Sport i club hanno trovato un accordo: sì alla conclusione della. La stagione non verrà quindi sospesa o annullata: si giocherà fino alla fine. La data, però, non è ancora decisa. Per questo bisognerà attendere le indicazioni del Governo inglese e non esisterà più il vincolo del 30 giugno. Leggi su Calcionews24.com

Sport_Mediaset : 'Calciatore più sopravvalutato di sempre': in #Premier è #Giggs. E in #SerieA quale sarebbe? #SportMediaset - tuttosport : #Juve, senti #Pogba: “Sono più affamato che mai. Sto tornando più forte di prima” ?? - Sport_Mediaset : La #PremierLeague è compatta: la stagione va chiusa. I club si sono riuniti per discutere dell'emergenza. Il rientr… - MRB_it : ?? #Coronavirus #PremierLeague, i club trovano un accordo: il campionato dovrà terminare - thekingsalo : #Sarri: 'Della Premier League mi manca la tifoseria in ogni stadio. Tutti a intonare cori per la propria squadra, s… -