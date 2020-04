Porto di Trieste, nuove soluzioni per sistema logistico in periodo emergenza Covid-19 (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – Lockdown, ovvero per tutti periodo di contrazione consumi e di scenari economici incerti. Il Porto di Trieste gioca così la carta dell’intermodalità, e risponde con concretezza alle variabili e alle esigenze dei player della logistica e del sistema produttivo europeo. “In questa situazione – dice Zeno D’Agostino, Presidente Autorità di sistema Portuale Mare Adriatico Orientale – la ferrovia continua a dimostrarsi il nostro asset vincente. Da subito ci siamo quindi attivati, portando avanti soluzioni che possano garantire continuità e affidabilità dei traffici su scala internazionale”. Nella settimana pre-pasquale è stato appunto avviato un nuovo complesso di servizi intermodali verso l’Austria. Una sorta di “one stop shop” capace di servire il mercato, attraverso un ... Leggi su quifinanza Porto di Trieste in tempi di lockdown : iniziative digitali dal 17 aprile al 20 maggio

