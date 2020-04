Pisa, cagnolina scappa di casa e si reca fuori l’ospedale, dove il suo padrone era ricoverato per Coronavirus (Di venerdì 17 aprile 2020) Nelle ultime ore, la sua storia si sta diffondendo e in ogni parte del web. La cagnolina nelle immagini, si chiama Stella ed è stata trovata qualche giorno fa vicino l’ospedale Cisanello, a Pisa. La cucciola, una femmina di pastore tedesco di circa 7 anni, è fuggita dalla casa di alcuni parenti che si stavano prendendo cura di lei, per raggiungere la struttura sanitaria, dove il suo umano era ricoverato a causa del Coronavirus. L’uomo l’aveva trovata per strada e aveva deciso di adottarla e da quel momento il loro legame è stato come quello che si crea tra qualunque essere umano e un amico a quattro zampe, speciale. Purtroppo il suo padrone è morto all’interno di quella struttura sanitaria e Stella non ha più potuto riabbracciarlo. La pagina Facebook Sportello Tutela Animali, aveva pubblicato un post riguardo la ... Leggi su bigodino (Di venerdì 17 aprile 2020) Nelle ultime ore, la sua storia si sta diffondendo e in ogni parte del web. Lanelle immagini, si chiama Stella ed è stata trovata qualche giorno fa vicino l’ospedale Cisanello, a. La cucciola, una femmina di pastore tedesco di circa 7 anni, è fuggita dalladi alcuni parenti che si stavano prendendo cura di lei, per raggiungere la struttura sanitaria,il suo umano era ricoverato a causa del Coronavirus. L’uomo l’aveva trovata per strada e aveva deciso di adottarla e da quel momento il loro legame è stato come quello che si crea tra qualunque essere umano e un amico a quattro zampe, speciale. Purtroppo il suoè morto all’interno di quella struttura sanitaria e Stella non ha più potuto riabbracciarlo. La pagina Facebook Sportello Tutela Animali, aveva pubblicato un post riguardo la ...

