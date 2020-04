Pietro Delle Piane ha riconquistato la Elia | La nostra quarantena a luci rosse

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 17 aprile 2020) Luana Rosatorivela che, dopo il Gf Vip, non c'è stata alcuna notte di passione con Antonellama, non appena avverrà, la lorosarà "a" Il gossip che ha tenuto banco durante la reclusione di Antonellanella casa del Grande Fratello Vip non ha scalfito il suo rapporto con Pietre. L’attore, accusato di aver organizzato l’incontro con la ex fidanzata Fiore Argento per mero business, si era difeso a spada tratta, ma sembrava che laavesse iniziato ad avere ripensamenti sulla loro relazione. Entrato nella Casa durante la finalissima del reality show,aveva ribadito il suo amore per Antonella e la sua buona fede, consegnandole un barattolo di miele per la loro prima notte insieme dopo il programma. Quel barattolo, però, pare sia rimasto ancora inutilizzato. “La ...