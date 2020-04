Piacenza, ragazzo sfonda la porta durante un litigio e muore dissanguato (Di venerdì 17 aprile 2020) Nelle scorse ore, a Piacenza, un ragazzo di soli 28 anni è morto dissanguato: si è tagliato una gamba dopo aver sfondato una porta. Tragedia nel piacentino questa mattina, dove è morto un ragazzo di soli 28 anni, Giorgio. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri, il giovane stamane ha avuto una violenta lite con … L'articolo Piacenza, ragazzo sfonda la porta durante un litigio e muore dissanguato è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 17 aprile 2020) Nelle scorse ore, a, undi soli 28 anni è morto: si è tagliato una gamba dopo averto una. Tragedia nel piacentino questa mattina, dove è morto undi soli 28 anni, Giorgio. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri, il giovane stamane ha avuto una violenta lite con … L'articololaunè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

