Piacenza | lite tra fidanzati finisce in tragedia | 28enne muore dissanguato

Un'lite tra due fidanzati si è trasformata in una incredibile tragedia. E' accaduto tutto ieri sera, precisamente ad Ancarano, frazione di Rivergaro in provincia di Piacenza, dove un ragazzo di 28 anni è morto.

E' morto così, a soli 29 anni, un uomo di Montesano Salentino che lavorava come oss ad Ancarano di Rivergaro, in provincia di Piacenza. La tragedia è avvenuta nella tarda serata ... Tra i due sembra ...È morto dissanguato il 28enne Giorgio Simone, che ha colpito una porta a vetri, mentre era in corso una lite con la fidanzata. La ragazza non ha potuto fare nulla per salvarlo. Dramma a Piacenza Stava ...