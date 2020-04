Pessina | l' agente | Giuntoli ci ha messo gli occhi | vedremo cosa accadrà

Spazio_Napoli : - cn1926it : #Pessina, l’agente: “Si è messo in luce, il #Napoli lo segue. #Giuntoli al lavoro” - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Pessina, l’agente: “Si è messo in luce, Giuntoli lo segue con attenzione. Ma è an… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: PESSINA - L'agente: 'Piace a Giuntoli' - juve_magazine : RT @calciomercato_m: PESSINA - L'agente: 'Piace a Giuntoli' -

Ultime Notizie dalla rete : Pessina agente

Giuseppe Riso, agente tra gli altri del centrocampista dell'Hellas Matteo Pessina parla così ai microfoni di Radio Marte: “Pessina al Napoli? Giuntoli lavora sempre. E’ un ragazzo che si è messo in ...Classe ’97, Pessina è cresciuto nelle giovanili del Monza e ha poi girato in prestito tra Serie C e B. Catania, Lecce, Como, Spezia: proprio in Liguria si è particolarmente distinto e si è conquistato ...