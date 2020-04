Perché tanti morti in Lombardia: cosa è stato sbagliato per il contagio? (Di venerdì 17 aprile 2020) Perché tanti morti in Lombardia: cosa è stato sbagliato per il contagio? Il coronavirus ha mietuto numerose vittime in Lombardia e nelle ultime ore ci si domanda perché ci sono state così tante morti in questa Regione, perché i numeri sono impietosi e rivelano che qualcosa si è sbagliato nella gestione dell’epidemia. La domanda se la sono posta anche Milena Gabanelli e Simona Ravizza, che hanno cercato di fornire delle risposte in un articolo dedicato sul Corriere. Da fine febbraio a oggi si contano 11 vittime lombarde ogni 10 mila abitanti, contro i 6 dell’Emilia Romagna e i 2 del Veneto. Dai dati Istat e del Ministero della Salute emerge che a Milano i morti sono triplicati (90 contro i 30 dello scorso anno), a Bergamo (21 contro 4) e Brescia (20 contro 5) sono quintuplicati). Il collasso del sistema sanitario in Lombardia Il ... Leggi su termometropolitico Coronavirus : perchè tanti morti in Lombardia?

