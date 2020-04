Per la Cassazione, se domestica e personale la cannabis è coltivabile (Di venerdì 17 aprile 2020) Nel 2019, una forte disparità di sentenze in merito alla coltivazione domestica di cannabis era stata rimessa alle sezioni unite penali della Corte di Cassazione. Il 16 aprile è stata pubblicata la sentenza che afferma che:“Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il ... Leggi su huffingtonpost La Cassazione ha stabilito che coltivare cannabis in casa per uso personale non è reato

Per la cassazione non è reato coltivare cannabis in casa per uso personale

