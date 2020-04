Per la Bielorussia il covid-19 è solo “una psicosi”, a curare la gente ci pensano le Ong (Di venerdì 17 aprile 2020) In piena pandemia globale il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha bollato il nuovo coronavirus come una "psicosi". Di fronte a questa situazione le prime a muoversi sono state le organizzazioni umanitarie lanciando decine di raccolte fondi e impegnandosi a reperire e consegnare attrezzature e abbigliamento protettivo a medici e altro personale in prima linea. Leggi su fanpage Coronavirus - la “quarantena dal basso” della Bielorussia : per Lukashenko è ‘psicosi’ - ma bar e ristoranti iniziano a chiudere in autonomia

Per la Bielorussia il covid-19 è solo "una psicosi", a curare la gente ci pensano le Ong

Nonostante abbia avuto tutto il tempo per prepararsi, la Bielorussia infatti non dispone di dispositivi di protezione sufficienti, così come di posti in terapia intensiva. Di fronte a scenari così ...

La didattica a distanza non è uguale per tutti: allontana e penalizza gli studenti più deboli ... Di tutto il planisfero solo 4 Stati sono in azzurro: Bielorussia, Tagikistan, Turkmenistan e Nicaragua ...

