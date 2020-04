‘Pechino Express 8’ | la modella Eva Kovac spiega perché ha fatto il tampone per il

Leggi su isaechia

(Di venerdì 17 aprile 2020) Si è conclusa di recente l’avventura dei concorrenti di Pechino8 che quest’anno li ha visti viaggiatori nei paesi della Thailandia, Cina e Corea del Sud. Ad avere la meglio sulle coppie in gara sono state alla fine le #Collegiali che hanno vinto contro la coppia dei #Weddingplanner e quella delle #Top. Emae Dyane Mello si sono infatti classificate terze, nonostante ciò l’esperienza ha dato moltissimo alle due modelle, soprattutto alla prima che a quanto pare avrebbe trovato l’amore proprio durante l’adventure game con un altro concorrente: l’ex gieffino Gennaro Lillio. I due infatti, hanno vissuto insieme parte della quarantena dovuta alle limitazioni per fronteggiare l’emergenza del Coronavirus, confermando così il flirt in corso. Adesso però la bella croata è tornata dalla sua famiglia ed ha ...