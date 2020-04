Parlamento europeo, Lega vota contro Eurobond con Forza Italia. Favorevoli M5S, PD e Fratelli d’Italia (Di venerdì 17 aprile 2020) La Lega vota contro gli Eurobond insieme a Forza Italia. Questo il verdetto che arriva direttamente dal Parlamento europeo in queste ore, stando alle decisioni prese dai principali partiti Italiani. Mentre era scontato l’approccio dello schieramento guidato da Berlusconi, lo era decisamente quello del Carroccio, se non altro per l’avversione resa pubblica nei confronti di uno strumento alternativo come il MES durante l’emergenza Coronavirus. In tanti ci avete segnalato se le preferenze della Lega fossero autentiche ed ora abbiamo la conferma ufficiale. Lega vota contro Eurobond al Parlamento europeo: le decisioni dei partiti Insomma, la Lega vota contro Eurobond e, grazie al sostegno di Forza Italia, dà un contributo fondamentale affinché il provvedimento potesse essere sospeso. Conferme, in merito, arrivano da Il Fatto Quotidiano, che a tal proposito ... Leggi su bufale M5S si astiene sulla risoluzione del Parlamento europeo per gli strumenti da mettere in campo contro il coronavirus

Come la Lega sta cercando di spiegare il suo no agli eurobond espresso al Parlamento europeo

Lega e Forza Italia votano contro i Coronabond al Parlamento europeo (Di venerdì 17 aprile 2020) Lagliinsieme a. Questo il verdetto che arriva direttamente dalin queste ore, stando alle decisioni prese dai principali partitini. Mentre era scontato l’approccio dello schieramento guidato da Berlusconi, lo era decisamente quello del Carroccio, se non altro per l’avversione resa pubblica nei confronti di uno strumento alternativo come il MES durante l’emergenza Coronavirus. In tanti ci avete segnalato se le preferenze dellafossero autentiche ed ora abbiamo la conferma ufficiale.al: le decisioni dei partiti Insomma, lae, grazie al sostegno di, dà un contributo fondamentale affinché il provvedimento potesse essere sospeso. Conferme, in merito, arrivano da Il Fatto Quotidiano, che a tal proposito ...

davidealgebris : Populisti Italiani : Oggi al Parlamento Europeo M5s ha votato contro European Recovery Fund e Lega e Forza Italia c… - borghi_claudio : Dato che il Parlamento Europeo al contrario del nostro vota direi che abbiamo maggioranza e minoranza definite sul… - borghi_claudio : Anche alla capigruppo del Senato con voto decisivo del M5S si impedisce di votare (nb, come si e' SEMPRE fatto) una… - Adenuricfla : RT @GregoriodeFalco: Ancora una volta, dopo aver impedito la riforma del Regolamento di Dublino, ieri la Lega, insieme a Forza Italia, ha v… - azione_valsesia : RT @CarloCalenda: Vorrei capire come può credibilmente il Governo @GiuseppeConteIT fare una battaglia per gli #eurobond in UE, se il M5S vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Parlamento europeo Al Parlamento Europeo Lega e Forza Italia votano contro i coronabond. Ma Pd e M5s si dividono sul Mes la Repubblica Coronavirus: Benifei, 'Lega in Ue affossa eurobond, Salvini contro Italia'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “In questi giorni il Parlamento Europeo sta discutendo sulle misure per contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19. Come Socialisti&Democratici abbiamo lavorato ...

Eni...Dogs and Horses, for pussy's lovers only | Pagina 15077

“Ancora una volta, vergognosa strumentalizzazione dal M5s che, per distogliere l’attenzione dalle disastrose scelte del governo Conte in Italia e in Europa, se la prende con la Lega. L’accusa sarebbe ...

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “In questi giorni il Parlamento Europeo sta discutendo sulle misure per contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19. Come Socialisti&Democratici abbiamo lavorato ...“Ancora una volta, vergognosa strumentalizzazione dal M5s che, per distogliere l’attenzione dalle disastrose scelte del governo Conte in Italia e in Europa, se la prende con la Lega. L’accusa sarebbe ...