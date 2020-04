Papa Francesco sparisce nel nulla durante la ripresa: negli Stati Uniti diventa un caso. Ecco cosa è successo (Di venerdì 17 aprile 2020) Sta facendo discutere l’estratto di un video mandato in onda da una tv statunitense in cui si vede Papa Francesco scomparire nel nulla alla fine della preghiera del lunedì di Pasquetta. Nel filmato si vede il pontefice affacciato alla finestra del palazzo Apostolico per la benedizione e poi una volta terminata, appena dopo essersi voltato per rientrare nella stanza, la sua immagine svanisce all’improvviso, lasciando spazio alla stanza vuota. Questo ha subito scatenato fantasiose teorie complottiste, secondo cui Papa Francesco sarebbe stato sostituito da un ologramma. Mettendo da parte la fantasia, c’è invece chi ha spiegato come potrebbe essersi trattato invece di un più banale problema di trasmissione: quella netta dissolvenza tra l’immagine con il pontefice e quella successiva con la finestra vuota sarebbe stata causata da un problema ... Leggi su ilfattoquotidiano Matteo Salvini - gli auguri a Ratzinger e quel sospetto malizioso (su Papa Francesco)

