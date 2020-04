Paolo Bonolis contro Mediaset: parole al veleno [VIDEO] (Di venerdì 17 aprile 2020) Paolo Bonolis non perde occasione per pungere Mediaset, colpendo anche TgCom24 e un suo enorme errore nella notizia della morte di Luis Sepùlveda. Una vera e propria faida quella che si è aperta tra Mediaset e Paolo Bonolis. Il presentatore ormai sembra più che deciso a riabbracciare Mamma Rai. Non riesce proprio condividere le recenti scelte di Mediaset, troppo propensa a dare spazio solo all'informazione mettendo da parte l'intrattenimento di cui lui si fa tanto portatore: “Non siamo proprietari delle televisioni, ed ognuno ha preso la propria strada. Io tutto sommato mi diverto anche molto nella leggerezza senza ipocrisia, quasi fanciullesca, di “Ciao Darwin” e “Avanti un altro!” che portiamo in scena. Io e Luca ci divertiamo a desacralizzare ciò che stupidamente è stato reso sacro”. Continua… E' ... Leggi su howtodofor Paolo Bonolis la sua “Bonas” non è Sonia Bruganelli : cos’è successo?

