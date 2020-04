Pagelle TV della Settimana 6-12 04 2020 Promossi Unhortodox e Tiger King Bocciati

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 17 aprile 2020) Finalisti GF Vip9 alle rivelazioni primaverili di Netflix:. Due racconti agli antipodi accomunati dalla rappresentazione di paradossi e nonsense dell’era moderna, in particolare degli Stati Uniti d’America. Da un lato, la storia vera (romanzata) di un’ebrea ultra ortodossa alla ricerca non facile di emancipazione, dall’altro la storia vera (al 100%) di un uomo talmente antieroe da sbandierarlo in un contesto di situazioni e personaggi ancor più torbido. Da vedere. 8 ai Gladiatori di Pechino Express. Sempre pronti nel gioco, il più delle volte abili a gestire le difficoltà del viaggio e dalla battuta pronta, Max Giusti e Marco Mazzocchi avrebbero meritato di arrivare in finale. Per il conduttore, finalmente un contesto più “sporco” e meno impostato in cui cimentarsi e dare sfogo alla vena ...