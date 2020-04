Pagamento cartelle e multe stradali | notifica | proroga e sconto esteso Come fare

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 17 aprile 2020) In piena emergenza sanitaria per il coronavirus, anche ladelledi, e quella dellepreviste dal codice della strada, sono state oggetto di proroghe o sospensioni decise dai diversi provvedimenti delle autorità emanati nelle scorse settimane. Persistendo la situazione di emergenza sanitaria date, termini e scadenze, sono suscettibili di ulteriori modifiche in base ai prossimi provvedimenti che verranno pubblicati. Coronavirus: le novità per leDopo la pubblicazione del decreto del 9 marzo 2020 (Decreto Io resto a casa) da parte del governo, causa Coronavirus, il Ministero dell’Interno ha pubblicato una prima circolare del 13 marzo 2020, con la quale ha impartito delle disposizioni relativamente ai verbali relativi al codice della strada. E’ stata in particolare disposta su tutto il territorio nazionale, ...