Ospedale Cardarelli | presunte finte malattie dei medici | la Procura archivia

(Di venerdì 17 aprile 2020)di Napoli:ta l’inchiesta sulleassenze ingiustificate di un rilevante numero die operatori sanitari dell’in concomitanza con l’acuirsi dell’emergenza Coronavirus. “Accertata correttezza”. Ladi Napoli ha chiesto e ottenuto dal gip l’zione delle indagini sulleassenze ingiustificate di un rilevante numero die operatori sanitari dell’, in concomitanza con l’acuirsi dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus. Come informa una nota, la richiesta dizione è stata fatta il 30 marzo, dopo l’accertamento da parte del pm Henry John Woodcock, dell’ufficio inquirente guidato daltore Giovanni Melillo, dell’infondatezza delle notizie di reato acquisite. Gli accertamenti dei pm hanno ...

diegovoga : RT @angelo_forgione: Ricordate la faccenda dei 249 medici disertori dell'ospedale #Cardarelli di #Napoli nata su facebook e divenuta magica… - Pino99961938 : RT @angelo_forgione: Ricordate la faccenda dei 249 medici disertori dell'ospedale #Cardarelli di #Napoli nata su facebook e divenuta magica… - IngVi72 : RT @AlbertoLetizia2: Il gip di #Napoli, come richiesto dalla Procura, ha archiviato gli atti relativi alla presunta assenza ingiustificata… - caroliarita : RT @AlbertoLetizia2: Il gip di #Napoli, come richiesto dalla Procura, ha archiviato gli atti relativi alla presunta assenza ingiustificata… - RV1159497095 : RT @angelo_forgione: Ricordate la faccenda dei 249 medici disertori dell'ospedale #Cardarelli di #Napoli nata su facebook e divenuta magica… -

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale Cardarelli

Da oltre un mese la Linea Maginot è stata tracciata in contrada Tappino, a Campobasso. E’ la zona in cui ha sede il Cardarelli, il principale ospedale molisano (centro hub come si dice in gergo) ...Il gip di Napoli, accogliendo la richiesta della Procura partenopea, ha disposto l’archiviazione degli atti relativi alla presunta assenza ingiustificata dal posto di lavoro, in concomitanza ...