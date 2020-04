Oroscopo Paolo Fox oggi 17 Aprile 2020 | amore | lavoro e salute

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 17 aprile 2020)Fox17Ecco l’diFox del giorno: scopriamo le caratteristiche di tutti i segni in questi giorni abbastanza difficiliSegui Termometro Politico su Google News Ariete: l’didice che siete delle persone forti a cui di certo non manca il successo nella vita, il consiglio è quello di cercare d’intraprendere sempre la giusta via. Neldovrete svolgere dei progetti importanti e ciò vi potrebbe portare a far sembrare le giornate molto faticose, ma non demordete in quanto saranno anche produttive. Toro: siete molto pazienti e ciò vi porterà a rimandare delle discussioni che forse vi risultano poco chiare; siete infastiditi dalla situazione vissuta in questi giorni, ma in compenso cercate sempre di trovare qualcosa da fare in casa. Incercate una ...