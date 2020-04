Ornella Vanoni sulla quarantena | Se mollano un filino mi sbatto al mare e casomai

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 17 aprile 2020) Novella Toloni L'eclettica cantante ha detto "no" alla proposta di Ursula Von Der Layen di far rimanere in isolamento domestico gli over 65 e alla presidente europea - con la sua solita ironia - ha proposto la sua formula fatta di sole eAlla soglia degli 86 anninon ci pensa proprio a star rinchiusa in casa fino a fine anno. La proposta, lanciata da Ursula von der Layen, la presidente della commissione europea, di lasciare ingli over 65 non è piaciuta affatto alla cantante italiana. In un’intervista rilasciata al quotidiano "Il Giorno" la cantante lombarda ha bocciato l’idea della von der Layen, proponendo la sua personale versione di isolamento. Dopo lo scoppio dell’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus,ha lanciato più volte appelli sui social per invitare gli italiani a rimanere in casa ...