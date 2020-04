One World Together: il concertone organizzato da Lady Gaga e trasmesso in streaming (Di venerdì 17 aprile 2020) Uniti insieme ma da casa. Il Live Aid del 21esimo secolo in tempi di distanze sociali a causa della pandemia di Covid-19 non avrà la platea dei grandi stadi ma sarà un grande spettacolo da casa. Ribattezzato ‘One World Together at Home’, il concertone voluto da Lady Gaga per raccogliere fondi a favore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità andrà in scena il 18 aprile e sarà trasmesso negli Stati Uniti dai network NBC, CBS e ABC a partire dalle 20 ora locale (le 2 del mattino in Italia) oltre che piattaforme digitali come, tra le altre, Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, Twitter, Yahoo e YouTube. Il concerto serale sarà inoltre preceduto da altre 6 ore di evento in streaming organizzato da Global Citizen. In Italia andrà in diretta dalle ore 01.45 su Rai1, su Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay ... Leggi su huffingtonpost One World : Together at Home - in tv il concerto con Bocelli e Lady Gaga

