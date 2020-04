«One World Together Home»: il concerto solidale contro il coronavirus (con Lady Gaga, Elton John e gli altri) (Di venerdì 17 aprile 2020) Non si tratta di un Telethon ai tempi del coronavirus, ma piuttosto di un abbraccio globale, un mega-show virtuale che sembra ricalcare la falsa riga del Live Aid che stregò il mondo nel 1985. Si chiama One World Together Home ed è il progetto solidale più grande che la musica abbia mai messo in piedi, seppur a distanza: moderato da tre conduttori, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert, l’evento sarà trasmesso in Italia dai canali ViacomCBS il 19 aprile su Mtv (canale 130 di Sky) alle 21, su VH1 (canale 67 del dtt) alle 22 e su Comedy Central (canale 128 di Sky) alle 23. https://twitter.com/WHO/status/1247183449900933121 Leggi su vanityfair One World : Together at Home - come vedere in tv il concerto con Lady Gaga e Bocelli

One World - Together at home - il concerto evento : dove si potrà vedere? I canali che lo trasmetteranno

World of Warcraft ed il Coronavirus : un server privato scatena una pandemia nel gioco per insegnare la prevenzione (Di venerdì 17 aprile 2020) Non si tratta di un Telethon ai tempi del coronavirus, ma piuttosto di un abbraccio globale, un mega-show virtuale che sembra ricalcare la falsa riga del Live Aid che stregò il mondo nel 1985. Si chiama One World Together Home ed è il progetto solidale più grande che la musica abbia mai messo in piedi, seppur a distanza: moderato da tre conduttori, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert, l’evento sarà trasmesso in Italia dai canali ViacomCBS il 19 aprile su Mtv (canale 130 di Sky) alle 21, su VH1 (canale 67 del dtt) alle 22 e su Comedy Central (canale 128 di Sky) alle 23. https://twitter.com/WHO/status/1247183449900933121

team_world : Anche Liam Payne, Niall Horan, Taylor Swift e Billie Eilish tra i tantissimi protagonisti del concerto virtuale più… - team_world : Liam Payne ha anticipato che si sta sentendo con i ragazzi per un progetto legato ai 10 anni dei One Direction, ann… - RadioItalia : .@AndreaBocelli e @ZuccheroSugar nel cast di One World: Together at Home, evento mondiale in favore dell'Organizza… - WestRaymond3 : RT @FortunatoZeta: La notte tra sabato 18 e domenica 19, alle ore 00.25 ci sarà uno speciale #TecheTecheTe 'Volti di donna' dedicato a Virg… - FredMosby_ : RT @FortunatoZeta: La notte tra sabato 18 e domenica 19, alle ore 00.25 ci sarà uno speciale #TecheTecheTe 'Volti di donna' dedicato a Virg… -