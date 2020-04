Oncologia | è allarme per ritardi cura tumori Pazienti lontani da ospedali per paura

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – I malati di tumore non possono fare a meno delle terapie. Neglispecializzati, per il pericolo-coronavirus vengono rimandati visite e trattamenti non urgentissimi. Il rischio è un aumento della mortalità. E così, nell’emergenza coronavirus, il 20 per cento dei malati oncologici che avrebbe dovuto sottoporsi a trattamenti utili non si è presentato in ospedale perdi contrarre il virus. In Italia un milione e 190 milacolpiti da tumore sono in trattamento attivo, cioè devono essere sottoposti con regolarità a chemioterapia, radioterapia, immunoterapia e alle terapie mirate (i farmaci a bersaglio molecolare). La situazione di emergenza, da marzo in poi, ha costretto a rinviare visite di controllo, terapie anticancro non urgenti e screening. Sono stati posticipati anche alcuni interventi chirurgici ...