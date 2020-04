O’Leary (Ryanair): ripresa rapida grazie alle tariffe basse (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – Nelle ultime 24 ore Michael O’Leary, amministratore delegato di Ryanair, si è dimostrato un fiume in piena, sparigliando le carte dell’intricato Monopoli del trasporto aereo che tutti indicano esposto alla più grave crisi di tutti i tempi. Il CEO irlandese non è dello stesso parere e si dice convinto che, una volta messa alle spalle la pandemia di coronavirus e revocate le restrizioni alla mobilità, la gente si rimetterà in viaggio. A fare la differenza, a suo avviso, sarà la politica tariffaria. E, nello stile Ryanair, fa capire che i prezzi saranno stracciati, nell’ordine di pochi euro. L’obiettivo non è fare soldi, ma riprendere e stimolare l’abitudine a volare, rimettere in moto aerei ed equipaggi. O’Leary prevede una ripresa a partire da giugno, a cominciare dai voli domestici ... Leggi su quifinanza Il messaggio dall’Amministratore Delegato del Gruppo Ryanair - Michael O’Leary (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – Nelle ultime 24 ore Michael O’Leary, amministratore delegato di, si è dimostrato un fiume in piena, sparigliando le carte dell’intricato Monopoli del trasporto aereo che tutti indicano esposto alla più grave crisi di tutti i tempi. Il CEO irlandese non è dello stesso parere e si dice convinto che, una volta messaspla pandemia di coronavirus e revocate le restrizioni alla mobilità, la gente si rimetterà in viaggio. A fare la differenza, a suo avviso, sarà la politica tariffaria. E, nello stile, fa capire che i prezzi saranno stracciati, nell’ordine di pochi euro. L’obiettivo non è fare soldi, ma riprendere e stimolare l’abitudine a volare, rimettere in moto aerei ed equipaggi. O’Leary prevede unaa partire da giugno, a cominciare dai voli domestici ...

funkyoulow : Ryanair appoggia l'utilizzo di mascherine e il controllo della temperatura per passeggeri ed equipaggio, ma resping… - TravelQuot : Michael O’Leary prevede una vera e propria guerra dei prezzi. Il numero uno di #Ryanair crede in una rapida ripresa… - Lamg131 : RT @ttgitalia: EasyJet e Ryanair: è scontro sui modi della ripartenza. Per Michael O'Leary insensato ricominciare a volrare ad aerei mezzi… - ttgitalia : EasyJet e Ryanair: è scontro sui modi della ripartenza. Per Michael O'Leary insensato ricominciare a volrare ad aer… - PafferInfo : O'Leary, Ryanair: “Una follia pensare di volare con l'aereo mezzo vuoto” -

Ultime Notizie dalla rete : O’Leary Ryanair