Nuovo Decreto Aprile | Bonus 800 euro | sconto affitti e bollette | reddito di emergenza

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 17 aprile 2020) Conto alla rovescia per il, il terzo provvedimento economico, dopo il Cura Italia e ilLiquidità, che dovrà confermaree aiuti e introdurre nuove misure più calzanti di sostegno a lavoratori, famiglie e imprese. C’è grande fermento, in attesa del Consiglio dei ministri, che si terrà forse lunedì 20. Verrà innalzato ilpartite Iva e autonomi a 800? Sarà introdotto ildi2020? E che ne sarà di cassa integrazione, permessi 104,baby sitter? Pare verranno confermati. Ma nulla è ancora certo, tutto è sul tavolo di lavoro del Governo, che da giorni cerca di trovare la quadra sulla nuova manovra. Novità sembrano in arrivo: si parla di estensione degli sconti sue sconti in bolletta. Ci sarà poi un rifinanziamento ...