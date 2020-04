Nuova maglia Juventus 2020 2021 | ritornano le strisce -FOTO

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 17 aprile 2020)- Come anticipato dalle ultime indiscrezioni, e come evidenziato dall’account twitter “Labianconera”, lat-shirt della prossima stagione juventina potrebbe “riabbracciare” leverticali. Prime indiscrezioni che potrebbero trovare conferme ufficiali nel corso delle prossime settimane. Secondo quanto trapelato dagli ultimi rumors, i bianconeri potrebbe scendere in campo con lagià alla ripresa del campionato.: pantaloncini e calzettoni bianchi Ritorno lebianconere con sponsor bianco e sponsor tecnico e dettagli dorati. Pantaloncini bianchi con dettagli d’oro, così come i calzettoni. Leggi anche: Orsolini, ecco il piano di Paratici: cifre e dettagli Ladella, ecco le prime immagini: Ma quindi, se ...