Nuoto | il segreto della 4×200 sl italiana Manca un vero fenomeno | ma la concorrenza

(Di venerdì 17 aprile 2020) Tutti per uno, uno per tutti. Non parliamo di tempi andati e di duelli tra spadaccini. Lo spirito di squadra è quello di una compagine, quella di, che avrebbe tanto desiderato regalarsi una chiosa d’autore nei Giochi Olimpici Estivi di Tokyo, dopo aver fatto fuochi e fiamme nei Mondiali di Gwangju (Corea del Sud). Sappiamo che purtroppo lo show è stato rimandato per le cause ormai note. La Nazionale, comunque, non è più solo espressione di pochi campioni ma è un gruppo nel quale anche gli atleti di ottimo livello affrontano la competizione top dell’anno con spirito battagliero e non con la sensazione di essere un pesce fuor d’acqua. La rinascita4×200 stile libero maschile si fonda proprio su questo. Dopo gli anni di Emiliano Brembilla, Massimiliano Rosolino e di Filippo Magnini, questa prova aveva ...