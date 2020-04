Norman Hunter morto per il coronavirus | il cordoglio del Leeds e del calcio inglese

(Di venerdì 17 aprile 2020) È, ex calciatore e allenatore: aveva 76 anni ed è deceduto per il(era stato trovato positivo e ricoverato in ospedale il 10 aprile scorso).

È morto Norman Hunter, ex calciatore e allenatore: aveva 76 anni ed è deceduto per il coronavirus (era stato trovato positivo e ricoverato in ospedale il 10 aprile scorso). In Italia, probabilmente, il suo nome non dirà molto. Ma in Inghilterra è un'istituzione. Norman Hunter, ex bandiera del Leeds e campione del mondo