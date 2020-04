“Non paragonate il Coronavirus alla guerra, è tutt’altro: la gente moriva e non c’era libertà”: parla un ultranovantenne (Di venerdì 17 aprile 2020) Oggi compie 99 anni. Si chiama Gilberto Malvestuto ed è l’ultimo ufficiale sopravvissuto della Brigata Maiella, l’unica formazione partigiana decorata con la medaglia d’oro al valor militare della Resistenza. E lucida e in forma, Gilberto, e segue tutte le vicende dei tempi del Coronavirus. “Qui dove mi trovo mi arriva tutto ovattato – racconta -, ho avuto un po’ di febbre anche io, ma non era niente di grave“. Quando sente parlare di ‘guerra’ in riferimento alla pandemia non ne se capacita e dice che “la guerra e’ tutta un’altra cosa. Questo paese ha vissuto momenti peggiori, tutto questo passera’ di sicuro e allora dovremo dimenticare e andare avanti. Il prossimo anno avro’ 100 anni se Dio mi permettera’ di arrivarci, ma io non voglio dimenticare mai le vicende della Resistenza. Come ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 17 aprile 2020) Oggi compie 99 anni. Si chiama Gilberto Malvestuto ed è l’ultimo ufficiale sopravvissuto della Brigata Maiella, l’unica formazione partigiana decorata con la medaglia d’oro al valor militare della Resistenza. E lucida e in forma, Gilberto, e segue tutte le vicende dei tempi del. “Qui dove mi trovo mi arriva tutto ovattato – racconta -, ho avuto un po’ di febbre anche io, ma non era niente di grave“. Quando sente parlare di ‘’ in riferimentopandemia non ne se capacita e dice che “lae’ tutta un’altra cosa. Questo paese ha vissuto momenti peggiori, tutto questo passera’ di sicuro e allora dovremo dimenticare e andare avanti. Il prossimo anno avro’ 100 anni se Dio mi permettera’ di arrivarci, ma io non voglio dimenticare mai le vicende della Resistenza. Come ...

