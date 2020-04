“Non dimentichiamo i bambini” La raccolta fondi di Terre des Hommes e Fondazione

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 17 aprile 2020)desGeronimo Stilton lanciano unaper non dimenticare i bambini, in Italia e nel mondo, che a causa della grave pandemia di Covid-19 si trovano in difficoltà.L’emergenza Covid-19 nel nostro Paese, così come nel resto del mondo, non è più solo sanitaria, ma lascia spazio a una nuova emergenza, quella dei bambini rimasti senza un adulto di riferimento perché i genitori sono stati ricoverati. Ma anche bambini in ospedale a causa della malattia o ancora bambini che devono fare i conti con la povertà e che non possono accedere alle lezioni scolastiche online perché le famiglie non possono permettersi un tablet o, nel peggiore dei casi, non possono permettersi di fare la spesa. Per questo motivodese laGeronimo Stilton hanno deciso di lanciare unaper ...