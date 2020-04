Nome di donna: trama, cast e streaming del film (Di venerdì 17 aprile 2020) Nome di donna: trama, cast e streaming del film Questa sera, venerdì 17 aprile 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda in prima tv Nome di donna, film drammatico del 2018 diretto da Marco Tullio Giordana, e interpretato da Cristiana Capotondi e Valerio Binasco. Ma di cosa parla? Qual è la trama di Nome di donna? E il cast? Di seguito tutte le informazioni sul film in onda stasera su Rai 3. trama Nina Martini (interpretata da Cristiana Capotondi) è una giovane donna che cerca lavoro e fortuna in Brianza, dove si trasferisce con la sua bambina. In prova presso una residenza per anziani, il suo zelo le vale un’assunzione e una vita finalmente più serena. Ma la quiete ritrovata è interrotta dalle avance (sessuali) e l’abuso di potere del direttore della struttura. Decisa a denunciarlo, Nina deve fare i conti con ... Leggi su tpi Stasera in tv film – Nome di Donna : cast - trama e trailer del film

