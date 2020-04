Nicolò Borghese stroncato da un infarto | era sposato con Franca Faldini | l’attrice

Leggi su tpi

(Di venerdì 17 aprile 2020) È morto il principe Nicolò, il marito di(la compagna di Totò) Nicolò, conosciuto come il Principe di Nettuno, è statoda un arresto cardiaco. È scomparso a 90 anni, marito di, l’attrice compagna di Totò. Il principe era ricoverato nella clinica Pio XI di Roma. Nato nel 1930, Nicolòhanel 1975 e ha vissuto con lei nella capitale fino alla morte dell’attrice, avvenuta nel 2016. Laera un’attrice, scrittrice e giornalista e fu la compagna di Antonio De Curtis – in arte Totò – fino alla sua morte. Nel 1954, la coppia finse anche un matrimonio a Lugano per mettere a tacere i gossip, quell’anno ebbero anche un figlio, Massenzio, che però morì durante il parto. Fu al fianco ...