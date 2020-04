NFL | anche Von Miller positivo al coronavirus | “Ce la farò | ma prendete sul serio questa

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 aprile 2020) Dopo il primo caso accertato nella NFL di Brian Allen, centro dei Los Angeles Rams, nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità cheil fenomenale line-backer Vondei Denver Broncos, è risultatoal. La conferma è arrivata direttamente dall’ex giocatore di Texas A&M, seconda scelta assoluta del Draft 2011, tramite una “storia” su Instagram nella quale ha ammesso di essere risultatoe ha ringraziato tutti per il sostegno ricevuto. Si poteva leggere: “Farò di tutto per superare questo momento.seriamentemalattia, è assolutamente REALE”. Von, 31 anni, MVP del Super Bowl numero 50 (quello vinto dai suoi Denver Broncos contro i Carolina Panthers) ha voluto raccontare la sua storia e non celarla, per far capire a tutti come questo COVID-19 non guardi ...