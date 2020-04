Netflix supera il valore di Disney in borsa grazie al coronavirus (Di venerdì 17 aprile 2020) Il coronavirus sta costringendo tutto il mondo a casa ed è chiaro che l’uso delle piattaforme di streaming come Netflix sia cresciuto in modo esponenziale. Molti si aspettavano un impatto importante sul mercato anche per Disney+, la nuova piattaforma arrivata in Italia lo scorso 24 marzo ed arrivata nel giro di pochi mesi ad oltre 50 milioni di abbonati. Un successo incredibile per il nuovo servizio, che però non è bastato a contenere le perdite di casa Disney a causa del coronavirus. La diffusione della pandemia ha costretto la Casa di Topolino a chiudere i parchi divertimenti in tutto il mondo e a rinviare film importanti ad alto budget come Mulan e Vedova Nera, mentre Artemis Fowl sarà costretto ad uscire solo su Disney+ il prossimo 12 giugno. Una perdita che secondo gli analisi si stima intorno ai 50 milioni di dollari al giorno di mancati introiti. ... Leggi su giornalettismo Ultime notizie – In Veneto superati i 4mila contagi : nella notte nuovo caso a Vo’ Euganeo. Su Netflix e YouTube stop all’alta definizione. Altri 114 soldati in arrivo a Milano (Di venerdì 17 aprile 2020) Ilsta costringendo tutto il mondo a casa ed è chiaro che l’uso delle piattaforme di streaming comesia cresciuto in modo esponenziale. Molti si aspettavano un impatto importante sul mercato anche per+, la nuova piattaforma arrivata in Italia lo scorso 24 marzo ed arrivata nel giro di pochi mesi ad oltre 50 milioni di abbonati. Un successo incredibile per il nuovo servizio, che però non è bastato a contenere le perdite di casaa causa del. La diffusione della pandemia ha costretto la Casa di Topolino a chiudere i parchi divertimenti in tutto il mondo e a rinviare film importanti ad alto budget come Mulan e Vedova Nera, mentre Artemis Fowl sarà costretto ad uscire solo su+ il prossimo 12 giugno. Una perdita che secondo gli analisi si stima intorno ai 50 milioni di dollari al giorno di mancati introiti. ...

AnonymeRai : ? Coronavirus, Netflix supera in borsa il valore di Disney - Affaritaliani : Coronavirus, Netflix supera in borsa il valore di Disney - 3cinematographe : L'emergenza Coronavirus ha fatto salire alle stelle il valore di mercato di Netflix che sorpassa anche la Disney, r… - FinanciaLounge : Crescita boom per #Netflix che supera il valore di #Disney in #Borsa - infoitcultura : Netflix supera la Disney in borsa, è record per il colosso dello streaming -