Netflix | Stephen King consiglia undici serie tv per sopravvivere alla quarantena

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 17 aprile 2020) Il Re del Brividotvperdavanti al piccolo schermo. In questo periodo buio,è prodigo di consigli: il Re del Brivido indica ai fantv da vedere super. Naturalmente i consigli disono in gran parte orientati verso i generi horror, thriller e suspence. Tra leche lo scrittore sembra aver amato maggiormente spicca lo zombie apocalypse drama del 2019 Black Summer. Ambientato nello stesso universo dell'ambizioso show Syfy Z Nation, segue un gruppo di persone comuni che si imbarcano nell'impresa di trasportare l'unico superstite di un'epidemia zombie da New YorkCalifornia. Non deve sorprenderci la passione ...