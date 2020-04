Nel Lazio 144 nuovi contagi Il trend resta stabile | ma diminuiscono i ricoveri

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Nel #Lazio da settembre obbligo vaccino per over 65 Anche a personale sanitario, in assenza dichiarati… - TgLa7 : #Coronavirus: nel Lazio oggi 144 nuovi casi; 55 a Roma - RegioneLazio : Nel Lazio mille euro a tutti gli operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta contro il #Coronavirus - globalistIT : Nel Lazio obbligatorio il vaccino anti-influenzale per gli over 65 e il personale sanitario #Coronavirus #Covid19 - Geopoliticainfo : ????Obbligo di vaccino antinfluenzale e anti pneumococcica per gli over 65 e personale sanitario nel #Lazio dal 15 se… -

Nel Lazio Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Nel Lazio