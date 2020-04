Nasce l’Osservatorio Italiano Esports per chi investe nel settore (Di venerdì 17 aprile 2020) Gli Esports non sono più un fenomeno di nicchia: sono la nuova opportunità per tutte le aziende che aspirano a dialogare con la Generazione Z. Parte da questo presupposto la nascita dell’Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma italiana B2B dedicata alla conoscenza e allo sviluppo del business degli Esports. Il settore dei videogiochi competitivi rappresenta … L'articolo Nasce l’Osservatorio Italiano Esports per chi investe nel settore è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Pisa : nasce l’osservatorio #museichiusimuseiaperti - online dall’Università

