Napoli, Umberto Chiariello è sicuro: “Ripartire in chiaro con la Coppa Italia il 27 Maggio è un dovere civico” (Di venerdì 17 aprile 2020) Quando riprendere il calcio Italiano? Sono tante le voci contrastanti in merito, tra chi ha fretta e chi consiglia di aspettare il più possibile. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ ne ha parlato anche Umberto Chiariello, noto giornalista di Canale 21, con il suo EditoNuovo. “Nonostante le polemiche generate da Federica Pellegrini, Malagò, sottosegretaria alla Sanità che senza nulla capire, ma anzi vantandosi e dicendo che il calcio non sembra una priorità, il calcio sta cercando in tutti i modi di organizzarsi per ripartire come giusto che sia. Il rispetto dei morti non passa per l’azzeramento della ripresa della vita. Lo si ha non facendo quello che è caduto al Pio Trivulzio, non facendo come il governatore Fontana. Questa è cattiva amministrazione, cattiva politica, chi prova a fare il suo lavoro rispetta i morti e ... Leggi su calciomercato.napoli Napoli - Umberto Chiariello non ci vede chiaro : “Dries Mertens sembra più distante”

Napoli - Umberto Chiariello esulta : “Sono molto contento che Lorenzo Insigne si sia liberato da Mino Raiola”

Umberto Chiariello pensa al futuro : “Il Napoli ha chiare le priorità - vedremo i nomi veri che arriveranno” (Di venerdì 17 aprile 2020) Quando riprendere il calciono? Sono tante le voci contrastanti in merito, tra chi ha fretta e chi consiglia di aspettare il più possibile. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ ne ha parlato anche, noto giornalista di Canale 21, con il suo EditoNuovo. “Nonostante le polemiche generate da Federica Pellegrini, Malagò, sottosegretaria alla Sanità che senza nulla capire, ma anzi vantandosi e dicendo che il calcio non sembra una priorità, il calcio sta cercando in tutti i modi di organizzarsi per ripartire come giusto che sia. Il rispetto dei morti non passa per l’azzeramento della ripresa della vita. Lo si ha non facendo quello che è caduto al Pio Trivulzio, non facendo come il governatore Fontana. Questa è cattiva amministrazione, cattiva politica, chi prova a fare il suo lavoro rispetta i morti e ...

Umberto__Napoli : @ScottiGalletta @simonabonafe @pdnetwork Quale sarebbe la tua soluzione allora? - Umberto__Napoli : RT @La_manina__: Hanno disertato 22 riunioni per negoziare il regolamento di Dublino, che loro stessi avevano votato. Sono contro il MES,… - Umberto__Napoli : RT @pietroraffa: La #Lega in Europa ha votato contro i #Coronabond. È lo stesso motivo per cui non hanno mai voluto la riforma del regolam… - Umberto__Napoli : RT @CarloCalenda: Il lato opposto dell’incoerenza. - Umberto__Napoli : RT @ricpuglisi: Sinceramente: avete mai visto qualcuno più genuflesso di SALVINI a PUTIN? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Umberto Lutto nella politica: addio a Umberto Puglia, morto di Coronavirus NapoliToday Napoli, Umberto Chiariello è sicuro: “Ripartire in chiaro con la Coppa Italia il 27 Maggio è un dovere civico”

Sono tante le voci contrastanti in merito, tra chi ha fretta e chi consiglia di aspettare il più possibile. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ ne ha parlato anche Umberto Chiariello, noto ...

ON AIR - Chiariello: "Il calcio Napoli in quanto società, non mostra appeal e soprattutto ha una tensione troppo alta con i suoi giocatori"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista ... Il calcio può ripartire con tutte le garanzie, ma abbiamo già letto che i club del Nord importanti non si ...

Sono tante le voci contrastanti in merito, tra chi ha fretta e chi consiglia di aspettare il più possibile. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ ne ha parlato anche Umberto Chiariello, noto ...In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista ... Il calcio può ripartire con tutte le garanzie, ma abbiamo già letto che i club del Nord importanti non si ...