Napoli, Manolas: «Barcellona? Rispetto per tutti, paura per nessuno» (Di venerdì 17 aprile 2020) Kostas Manolas crede nel passaggio del turno contro il Barcellona: ecco le parole del difensore del Napoli Kostas Manolas parla delle possibilità di passaggio del turno contro il Barcellona, alla ripresa della Champions League. Ecco le sue parole a Radio Kiss Kiss. «Chance col Barcellona? Sì e lo abbiamo dimostrato anche nella prima partita. Il risultato è stato penalizzante perché il Barcellona ha segnato alla prima occasione e noi ne abbiamo sbagliate diverse. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Coppa Italia? Un titolo è un titolo, è così che possiamo crescere nella mentalità e nella fiducia». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Napoli - Manolas : «Gattuso? Grande lavoro - ma non critichiamo Ancelotti»

