Mousse al Pistacchio | veloce | golosa e facilissima da realizzare!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 17 aprile 2020) Laalè un golosissimo dolce al cucchiaio che gli amanti delnon possono non conoscere! Si prepara in pochissimo tempo con pochi ingredienti e si presta ad essere un dessert da gustarsi in ogni momento della giornata o da offrire agli ospiti per concludere il pasto con una deliziosa e particolare nota dolce. Vediamo insieme come si prepara!al, cosa vi serve: Ingredienti Panna da montare, 250 ml; Crema di, 80 g (trovate la nostra ricetta qui); Gelatina alimentare, 1 foglio; Granella di; Granella di Cioccolata; Per l’aggiunta: Biscotti secchi; Liquore o bagna a base di frutta; Cioccolato fuso. Procedimento: Per prima cosa mettete il foglio di gelatina alimentare in acqua e lasciatelo ammorbidire per una decina di minuti. Montate quindi 200 ml di panna, i restanti 50 ml metteteli in un pentolino ...