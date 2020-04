Moschea di Roma: quasi completo il Cimitero Islamico (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma – L’area cimiteriale dedicata ai musulmani del Cimitero di Prima Porta, a Roma, gestito dal Centro Islamico culturale d’Italia, nota come la Grande Moschea di Roma, sta per esaurire il suo spazio a causa della richiesta senza precedenti, di sepolture degli ultimi giorni. A lanciare l’allarme e’ il segretario generale del Centro Islamico della Capitale, Abdellah Reoudane. “Nella giornata di ieri abbiamo ricevuto 3 richieste di sepoltura mentre oggi le richieste sono state 11 e nei giorni precedenti ne abbiamo avute altre” ha spiegato Redouane in una nota. Secondo il responsabile si tratta di un numero di richieste “inusuale che sta portando lo spazio del Cimitero Islamico di Roma all’esaurimento e che ci pone davanti ad un problema per il futuro”. La crisi provocata dalla pandemia del coronavirus, unita alla chiusura delle ... Leggi su romadailynews Coronavirus : la moschea di Roma sospende le attività religiose

