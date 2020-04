Morto Sergio Fantoni, lavorò con grandi registi come Visconti e prestò la sua voce a Marlon Brando (Di venerdì 17 aprile 2020) All'età di 89 anni si è spento un grande nome del cinema italiano: Sergio Fantoni. Nella sua lunga carriera cinematografica è stato diretto da registi del calibro di Luchino Visconti e Giuliano Montaldo, ha lavorato ad Hollywood al fianco di Frank Sinastra, e ha prestato la sua voce nel doppiare divi come Marlon Brando. Negli Anni Settanta si è poi dedicato al teatro accanto ad uno dei grandi nomi dell'epoca: Luca Ronconi. Leggi su fanpage Carlo Leva è morto/ Addio allo scenografo del re degli spaghetti western Sergio Leone

Morto Carlo Leva - costumista e scenografo di Sergio Leone. Suoi i set di “C’era una volta il West” e “Il buono - il brutto e il cattivo”

È morto il disegnatore e illustratore Sergio Tisselli

Morto Sergio Fantoni, lavorò con grandi registi come Visconti e prestò la sua voce a Marlon Brando

Morto Sergio Fantoni, una vita per cinema e sceneggiati

Attore, doppiatore e regista aveva 90 anni. Nella sua lunghissima carriera ha lavorato con i più grandi registi da Visconti a Blake Edwards, suo ultimo ...

