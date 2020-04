Morto Mario Donatone: volto storico del cinema italiano (Di venerdì 17 aprile 2020) Mario Donatone, attore caratterista e volto storico del cinema italiano, è Morto a Roma: aveva lavorato con Tomas Milian e altri grandi. Si è spento nelle scorse ore a Roma l’attore Mario Donatone: avrebbe compiuto 87 anni a giugno. Nato a Tripoli, in Libia, inizia la sua carriera d’attore nel 1951 con il film Bellissima … L'articolo Morto Mario Donatone: volto storico del cinema italiano è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Piermario Morosini - morto in campo 8 anni fa/ Il ricordo - le lacrime e il coronavirus

Bergamo - morto per Coronavirus il chirurgo Mario Rossi : sono 25 i medici deceduti in provincia

Morto il carabiniere Mario Soru - l’Appuntato scelto che “proteggeva i magistrati di Milano” (Di venerdì 17 aprile 2020), attore caratterista edel, èa Roma: aveva lavorato con Tomas Milian e altri grandi. Si è spento nelle scorse ore a Roma l’attore: avrebbe compiuto 87 anni a giugno. Nato a Tripoli, in Libia, inizia la sua carriera d’attore nel 1951 con il film Bellissima … L'articolodelè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

BreakingItalyNe : RT @leggoit: È morto Mario Donatone, attore noto per i tanti film con Thomas Milian al sicario Mosca del Padrino - francopercolla : RT @leggoit: È morto Mario Donatone, attore noto per i tanti film con Thomas Milian al sicario Mosca del Padrino - GHERARDIMAURO1 : RT @leggoit: È morto Mario Donatone, attore noto per i tanti film con Thomas Milian al sicario Mosca del Padrino - leggoit : È morto Mario Donatone, attore noto per i tanti film con Thomas Milian al sicario Mosca del Padrino - KekkoFo : #coronavirus: morto lo scultore Mario Sempronio, autore del David di Miche-... di Sempronio #tgcom, cent'anni di l… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Mario È morto Mario Donatone, attore noto per i tanti film con Thomas Milian al sicario Mosca del Padrino Leggo.it Morto Mario Donatone: volto storico del cinema italiano

Si è spento nelle scorse ore a Roma l’attore Mario Donatone: avrebbe compiuto 87 anni a giugno. Nato a Tripoli, in Libia, inizia la sua carriera d’attore nel 1951 con il film Bellissima di Luchino ...

È morto Andrea Fornaro, per undici anni sindaco di Castelletto d’Orba

Dal 1970 al 1980 Andrea Fornaro è stato sindaco di Castelletto d’Orba e con rammarico l’attuale sindaco, Mario Pesce, ne annuncia la morte. “Castelletto perde una bella persona” – dice Pesce. Fornaro ...

Si è spento nelle scorse ore a Roma l’attore Mario Donatone: avrebbe compiuto 87 anni a giugno. Nato a Tripoli, in Libia, inizia la sua carriera d’attore nel 1951 con il film Bellissima di Luchino ...Dal 1970 al 1980 Andrea Fornaro è stato sindaco di Castelletto d’Orba e con rammarico l’attuale sindaco, Mario Pesce, ne annuncia la morte. “Castelletto perde una bella persona” – dice Pesce. Fornaro ...