Morto Mario Donatone | il sicario Mosca del Padrino III

Leggi su bigodino

(Di venerdì 17 aprile 2020) Si è spento uno degli attori che hanno fatto parte del terzo capitolo della saga de Il. È, che ricordiamo per il ruolo delne Ilparte terza. Ma nel corso della sua carriera tanti gli altri film di successo.era un grande attore italiano, che aveva collaborato con i più grandi registi. Sicuramente la popolarità è arrivata per la partecipazione all’ultimo capitolo della trilogia dedicata aldi Francis Ford Coppola, ma nel suo curriculum poteva vantare collaborazioni di tutto rispetto. Malato ormai da tempo, èa Roma il 14 aprile scorso.Giacinto, questo il suo nome completo, era nato a Tripoli, in Libia, il 9 giugno del 1933. Ha sempre lavorato in Italia, debuttando sul grande ...