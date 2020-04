Moon Knight | le riprese si svolgeranno in autunno?

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 17 aprile 2020) Ledella serie, tratta dai fumetti della Marvel, secondo alcune indiscrezioni dovrebbero iniziare in. Ledi, una delle serie prodotte da Marvel per Disney+, sembrano ora destinate a iniziare in, dopo aver subito uno slittamento a causa dell'attuale situazione che impedisce il lavoro sul set. L'indiscrezione sul possibile inizio della produzione arriva da una notizia condivisa da Production Weekly, fonte abitualmente piuttosto attendibile. Il sito riporta il possibile primo ciak della serieintorno al 16 novembre, utilizzando il titolo di lavorazione che è Good Faith. Ledello show Marvel dovrebbero poi durare oltre 26 settimane. La serie live-action ambientata nel Marvel Cinematic Universe farà debuttare sugli schermi ...