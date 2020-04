Viminale : Controlli #Covid19, dall'#11marzo al #15aprile verifiche su 7.782.478 persone e 3.093.175 attività commerciali. Pro… - Viminale : Controlli del #14aprile sul rispetto delle misure anti #COVID19: 265.131 persone ??9.554 sanzioni amministrative… - CottarelliCPI : In questa breve nota trovate un confronto delle misure di finanza pubblica adottate finora per l'emergenza #covid19… - tesolat : RT @Ambrosetti_: Ecco gli #Highlights del nostro #webinar con @VeroDeRomanis su come l’ #Italia affronta l’emergenza economica nel contesto… - IenaRidens13 : Lo hanno capito tutti tranne i 5Stelle che le misure anti epidemia sono in realtà finalizzate mantenere lo stato di… -

Ultime Notizie dalla rete : Misure anti Giappone, le misure anti coronavirus hanno salvato chi sarebbe morto di influenza La Stampa Napoli, si rifiuta di fornire le generalità durante un controllo anti Covid e aggredisce i poliziotti: arrestato 47enne

Inoltre, l’uomo e gli altri quattro che erano con lui sono stati sanzionati per violazione della normativa finalizzata a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell'emergenza ...

Misure anti-coronavirus, Napoli già pronto ad ospitare gli azzurri

Per il Napoli non ci sono problemi legati alla predisposizione di tali misure preventive di sicurezza in vista della ripresa dei lavori. Il centro sportivo di Castel Volturno è collocato all’interno ...

Inoltre, l’uomo e gli altri quattro che erano con lui sono stati sanzionati per violazione della normativa finalizzata a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell'emergenza ...Per il Napoli non ci sono problemi legati alla predisposizione di tali misure preventive di sicurezza in vista della ripresa dei lavori. Il centro sportivo di Castel Volturno è collocato all’interno ...