(Di venerdì 17 aprile 2020) Avv. Francesco Pandolfi - Quando l'amministrazione militare dispone und'; nei confronti del proprio dipendente, questi può ricorrere in giudizio:- lamentando di non aver avuto la possibilità di intervenire attivamente nell'avviato procedimento,- criticando l'impostazione dell'ordine nei casi ove questo appare privo di una minima motivazione,- contestando l'eventuale difesa erariale che dovesse risultare impostata su una motivazione postuma del provvedimento dell'ente militare.Il Tar Lombardia suld';Nessuna valida ragione per ilLa decisioneIl Tar Lombardia suld';Torna suIl principio, contenente i criteri orientativi suesposti, è stato fissato dal Tar Lombardia con la sentenza n. 113 del 17 dicembre 2019, pubbl...

StudioCataldi : Militari: il trasferimento d'autorità: Avv. Francesco Pandolfi - Quando l'amministrazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Militari trasferimento

Studio Cataldi

TRASFERIMENTO A NORA - Come già avvenuto in quel drammatico maggio '43, a bordo di un automezzo (questa volta messo a disposizione dall'Esercito), la statua del Santo lascerà Cagliari diretta, senza ...contenente i primi 40 milioni di dollari per il nuovo strumento militare. Per il prossimo anno, il Pentagono ha già chiesto 111 milioni, anche se c’è da tener conto soprattutto dei 15,4 miliardi messi ...