Milano-Sanremo e Parigi-Roubaix ad agosto | Giro d’Italia a ottobre su 21 tappe e insieme

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 aprile 2020) Ild’Italia 2020 manterrà il suo consueto format di 21spalmate in quattro weekend (due giornate di riposo) e si correrà dal 3 al 25. Manca soltanto l’ufficialità come riporta la Gazzetta dello Sport ma ormai è fatta dopo un durissimo braccio di ferro tra RCS Sport e ASO, organizzatore di Tour de France e Vuelta di Spagna. Il second round per stilare il nuovo calendario mondiale 2020 andrà in scena venerdì 24 aprile come anticipa la rosea, intanto si sta già parlando di come ricollocare le Classiche Monumento. Lasi potrebbe correre ad, in una striscia di gare italiane con Strade Bianche,-Torino, Gran Piemonte prima del Tour de France (29-20 settembre). Si parla poi di un Ferrtorrido con la miticamentre ildelle Fiandre verrebbe recuperato ...