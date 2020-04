Migranti: Alan Kurdi in acqua italiane, ‘Grazie Palermo, grazie Orlando’ (Di venerdì 17 aprile 2020) Palermo, 17 apr. (Adnkronos) – La nave Alan Kurdi della Ong tedesca Sea-eye si trova in acque territoriali italiane. L’annuncio viene dato in un tweet dal responsabile della nave, Gorden Isler. “Non è un caso che questo aiuto provenga da Palermo. grazie Leoluca Orlando per l’impegno senza precedenti e il supporto concreto”, si legge in un tweet. L'articolo Migranti: Alan Kurdi in acqua italiane, ‘grazie Palermo, grazie Orlando’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Migranti : l’Alan Kurdi arriva in Italia in cerca di un porto sicuro

Migranti : Mediterranea - 'Welcome in Palermo alla nave Alan Kurdi'

Alan Kurdi - via al trasbordo di 149 migranti. Dopo la quarantena saranno redistribuiti in Europa (Di venerdì 17 aprile 2020), 17 apr. (Adnkronos) – La navedella Ong tedesca Sea-eye si trova in acque territoriali. L’annuncio viene dato in un tweet dal responsabile della nave, Gorden Isler. “Non è un caso che questo aiuto provenga daLeoluca Orlando per l’impegno senza precedenti e il supporto concreto”, si legge in un tweet. L'articoloin, ‘Orlando’ CalcioWeb.

fattoquotidiano : Migranti, 149 migranti della Alan Kurdi trasferiti su un traghetto della Tirrenia. La Croce Rossa si occuperà dei t… - LegaSalvini : Alan Kurdi, al via il trasbordo dei migranti su una nave della Tirrenia: qui saranno sottoposti al tampone dalla Cr… - fanpage : #AlanKurdi, 'I #migranti a bordo non possono resistere a lungo, abbiamo bisogno di assistenza' - pedrolp44860430 : RT @AnsaSicilia: Migranti: Alan Kurdi in acque italiane, 'grazie Orlando'. | #ANSA - MassmilianoS : RT @Noiconsalvini: Alan Kurdi, al via il trasbordo dei migranti su una nave della Tirrenia: qui saranno sottoposti al tampone dalla Croce r… -