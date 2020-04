Migranti, 149 migranti della Alan Kurdi trasferiti su un traghetto della Tirrenia. La Croce Rossa si occuperà dei tamponi (Di venerdì 17 aprile 2020) Dopo dodici giorni in mare, i 149 migranti a bordo della nave Alan Kurdi saranno trasferiti sul traghetto Rubattino della Tirrenia, la nave individuata dalle autorità italiane per ospitarli durante il tempo necessario alla quarantena. Le due navi sono a circa un miglio dal porto di Palermo, in attesa del via al trasbordo. Una volta completato, le persone saranno sottoposte al tampone dal personale della Croce Rossa. Le condizioni dei migranti a bordo della nave della ong Sea Eye si erano aggravate ngli ultimi giorni: a causa del forte stress si erano moltiplicati gli episodi di autolesionismo, incluso un tentato suicidio. I dettagli dell’operazione sono stati decisi nel corso di un incontro tra il prefetto di Palermo, il sindaco, i responsabili della Croce Rossa, dell’Asp e della Protezione Civile. Dopo il periodo di isolamento, inizieranno le procedure di ... Leggi su ilfattoquotidiano Migranti - Alan Kurdi con 149 persone a bordo ancora in mare. De Micheli : “Ong collaborino - il divieto di sbarco non è solo per loro” (Di venerdì 17 aprile 2020) Dopo dodici giorni in mare, i 149a bordonavesarannosulRubattino, la nave individuata dalle autorità italiane per ospitarli durante il tempo necessario alla quarantena. Le due navi sono a circa un miglio dal porto di Palermo, in attesa del via al trasbordo. Una volta completato, le persone saranno sottoposte al tampone dal personaleCroce Rossa. Le condizioni deia bordonaveong Sea Eye si erano aggravate ngli ultimi giorni: a causa del forte stress si erano moltiplicati gli episodi di autolesionismo, incluso un tentato suicidio. I dettagli dell’operazione sono stati decisi nel corso di un incontro tra il prefetto di Palermo, il sindaco, i responsabiliCroce Rossa, dell’Asp eProtezione Civile. Dopo il periodo di isolamento, inizieranno le procedure di ...

